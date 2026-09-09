Balade participative sur les traces du Camus (4km), Camus Haut d’Annay-sous-Lens, Annay

Informations pratiques

Balade participative sur les traces du Camus (4km) Samedi 19 septembre, 15h00 Camus Haut d’Annay-sous-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Balade participative sur les traces du camus

(15h. Gratuit. Départ du 43 route nationale Annay-sous-Lens.Balade de 4km__)

Aurélie Le Maître et Emilie Pillot s’installent durant quatre mois à Annay-sous-Lens pour une exploration artistique et sociologique autour du projet de rénovation du dernier Camus haut, témoin de l’habitat minier.

Samedi 19 septembre se tiendra leur troisième Rendez-vous au Camus, une balade mensuelle ouverte à toutes et tous. De 15h à 17h, partez sur les traces du Camus et découvrez les liens qu’il tisse avec les autres éléments du paysage.

Camus Haut d’Annay-sous-Lens 55 Rue d’Auvergne, 62880 Annay Annay 62880 Pas-de-Calais Hauts-de-France Le Camus Haut d’Annay-sous-Lens est le dernier témoin de l’architecture Camus, ce bâtiment emblématique est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco (Bassin minier – 2012) et est protégé au titre des Monuments Historiques depuis 2023.

Balade participative sur les traces du camus

©Emilie Pillot