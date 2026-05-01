Balade Passages Transfestival à la Maison Robert Schuman Maison Robert Schuman Scy-Chazelles

Scy-Chazelles

Balade Passages Transfestival à la Maison Robert Schuman

Maison Robert Schuman 8-12 rue Robert Schuman Scy-Chazelles Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 12:45:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Metz à Vélo vous propose une balade conviviale en direction de Maison Robert Schuman, à l’occasion du Passages Transfestival.

Au programme départ depuis la Maison du Vélo.

Rendez-vous à 12h45, départ à 13h ; trajet accessible d’environ 7 km jusqu’à Scy-Chazelless, avec une petite difficulté à l’arrivée la montée avant la Maison de Robert Schuman ; spectacle gratuit Nenna à 15h ; retour collectif vers l’Esplanade pour rejoindre le village du festival vers 17h30.

Plus de détails sur le parcours voir site

Evénement proposé dans le cadre de Mai à Vélo.

0 .

Maison Robert Schuman 8-12 rue Robert Schuman Scy-Chazelles 57160 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Metz à Vélo offers you a friendly ride to Maison Robert Schuman, on the occasion of Passages Transfestival.

Program: departure from the Maison du Vélo.

Rendezvous at 12:45 pm, departure at 1 pm; accessible route of around 7 km to Scy-Chazelless, with a small difficulty at the finish: the climb before the Maison de Robert Schuman; free Nenna show at 3 pm; collective return to the Esplanade to join the festival village at around 5:30 pm.

More details on the route: see website

Event proposed as part of Mai à Vélo.

L’événement Balade Passages Transfestival à la Maison Robert Schuman Scy-Chazelles a été mis à jour le 2026-05-18 par AGENCE INSPIRE METZ