Le Bonhomme

Balade pastorale à la Graine Johé

Col des Bagenelles Le Bonhomme Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Au départ de la ferme-auberge, accompagnés par accompagnateur en montagne, vous plongerez dans l’univers passionnant des prairies. Repas non inclus.

A la découverte des pratiques pastorales d’aujourd’hui, de la prairie à l’assiette !

Pour célébrer l’année internationale du pastoralisme, le Parc vous invite à une balade de découverte des prairies et des modes d’élevage de notre massif. Au départ de la ferme-auberge de la graine Johé, accompagnés par accompagnateur en montagne, vous plongerez dans l’univers passionnant des prairies. La balade empruntera des sentiers balisés par le Club Vosgien, avec une distance et un dénivelé modéré l’objectif principal réside dans la compréhension fine de ce que les participants ressentent, avec leurs 5 sens ! Après l’effort, le réconfort la balade suivie d’une dégustation de produits de la ferme et surtout, d’une discussion avec l’éleveur pour mieux comprendre les particularités du pastoralisme du massif des Vosges.

Gratuit sur réservation, limité à 15 personnes Le point de rendez-vous est indiqué au moment de l’inscription 0 .

Col des Bagenelles Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Starting from the farm inn, accompanied by a mountain guide, you’ll immerse yourself in the fascinating world of the meadows. Meals not included.

L’événement Balade pastorale à la Graine Johé Le Bonhomme a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg