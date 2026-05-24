Le Bonhomme

Exposition voitures anciennes, youngtimers et motos

61 rue du 3ème Spahis Algériens Le Bonhomme Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 09:30:00

fin : 2026-08-15 13:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez découvrir de superbes voitures anciennes d’origine, de rutilantes youngtimers et des motos vintages qui s’exposent au coeur du village Le Bonhomme.

Exposition voitures anciennes avec pièce d’origine et sans une ride s’exposent aux côtés des rutilantes Youngtimerssur et même des motos vintages sur la place de la salle des fêtes du Bonhomme.

Des grosses cylindrées aux charmes des modèles plus discrets, une journée pour re-découvrir des automobiles de rêve.

Buvette et viennoiseries. 0 .

61 rue du 3ème Spahis Algériens Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 6 72 70 38 77 bertrand.schlupp@orange.fr

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English :

Come and discover superb original vintage cars, gleaming youngtimers and vintage motorcycles on display in the heart of Le Bonhomme village.

L’événement Exposition voitures anciennes, youngtimers et motos Le Bonhomme a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg