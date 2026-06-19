Informations pratiques

Ranspach

Balade pastorale du Markstein

Ranspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Pour célébrer l’année internationale du pastoralisme, le Parc vous invite à une balade de découverte des prairies et des modes d’élevage de notre massif. Au départ de la ferme-auberge du Markstein, accompagnés par accompagnateur en montagne, vous plongerez dans l’univers passionnant des prairies.

Pour célébrer l’année internationale du pastoralisme, le Parc vous invite à une balade de découverte des prairies et des modes d’élevage de notre massif. Au départ de la ferme-auberge du Markstein, accompagnés par accompagnateur en montagne, vous plongerez dans l’univers passionnant des prairies. La balade empruntera des sentiers balisés par le Club Vosgien, avec une distance et un dénivelé modéré l’objectif principal réside dans la compréhension fine de ce que les participants ressentent, avec leurs 5 sens ! Après l’effort, le réconfort la balade suivie d’une dégustation de produits de la ferme et surtout, d’une discussion avec l’éleveur pour mieux comprendre les particularités du pastoralisme du massif des Vosges.

Gratuit sur réservation, limité à 15 personnes Le point de rendez-vous est indiqué au moment de l’inscription

Distance entre 3 et 5 km de 100 à 200 m de dénivelé 0 .

Ranspach 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

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English :

To celebrate the International Year of Pastoralism, the Park invites you to a walk to explore the meadows and livestock-raising practices of our mountain range. Starting from the Markstein farm-inn and accompanied by a mountain guide, you’ll immerse yourself in the fascinating world of the meadows.

L’événement Balade pastorale du Markstein Ranspach a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin