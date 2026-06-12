Balade patrimoine et contes Un soir d’été, entre contes et patrimoine Route de Paizay le Sec Leignes-sur-Fontaine jeudi 16 juillet 2026.

Leignes-sur-Fontaine

Balade patrimoine et contes Un soir d’été, entre contes et patrimoine

Route de Paizay le Sec Devant la mairie Leignes-sur-Fontaine Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Une balade pour profiter de la douceur du soir, se laisser bercer par les pauses contées de Corinne Pignoux pour évoquer la vie villageoise, profiter du patrimoine local autour de l’église et de l’étang.

Sans réservation.

Prévoir bonnes chaussures.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .

Route de Paizay le Sec Devant la mairie Leignes-sur-Fontaine 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

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English : Balade patrimoine et contes Un soir d’été, entre contes et patrimoine

L’événement Balade patrimoine et contes Un soir d’été, entre contes et patrimoine Leignes-sur-Fontaine a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne