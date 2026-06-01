Balade patrimoine Notre-Dame du Guildo Rue Joseph Rouxel Saint-Cast-le-Guildo
Balade patrimoine Notre-Dame du Guildo Rue Joseph Rouxel Saint-Cast-le-Guildo jeudi 11 juin 2026.
Saint-Cast-le-Guildo
Balade patrimoine Notre-Dame du Guildo
Rue Joseph Rouxel Devant la mairie annexe Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Paroles de pierres et de clocher .
Une jolie balade en plein air, en immersion, dans les secrets d’un territoire personnages, église et château.
Rendez-vous à la mairie annexe de Saint-Cast-le-Guildo, rue Joseph-Rouxel.
Contact et réservation 06 23 97 03 57 patrimoine@saintcastleguildo.fr
Sur réservation par téléphone ou par mail. .
Rue Joseph Rouxel Devant la mairie annexe Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 23 97 03 57
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English :
L’événement Balade patrimoine Notre-Dame du Guildo Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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