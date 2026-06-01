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Balade patrimoine Notre-Dame du Guildo Rue Joseph Rouxel Saint-Cast-le-Guildo

Balade patrimoine Notre-Dame du Guildo Rue Joseph Rouxel Saint-Cast-le-Guildo jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Rue Joseph Rouxel

Adresse : Devant la mairie annexe

Ville : 22380 Saint-Cast-le-Guildo

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif :

Saint-Cast-le-Guildo

Balade patrimoine Notre-Dame du Guildo

Rue Joseph Rouxel Devant la mairie annexe Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Paroles de pierres et de clocher .
Une jolie balade en plein air, en immersion, dans les secrets d’un territoire personnages, église et château.

Rendez-vous à la mairie annexe de Saint-Cast-le-Guildo, rue Joseph-Rouxel.
Contact et réservation 06 23 97 03 57 patrimoine@saintcastleguildo.fr

Sur réservation par téléphone ou par mail.   .

Rue Joseph Rouxel Devant la mairie annexe Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 23 97 03 57 

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English :

L’événement Balade patrimoine Notre-Dame du Guildo Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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