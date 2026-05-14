Faites du sport Rue de Saint-Eniguet Saint-Cast-le-Guildo
Faites du sport Rue de Saint-Eniguet Saint-Cast-le-Guildo samedi 13 juin 2026.
Saint-Cast-le-Guildo
Faites du sport
Rue de Saint-Eniguet Complexe sportif Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Un événement pour promouvoir l’activité physique pour tous.
Dans la continuité de l’année olympique et de la labellisation Terre de Jeux 2024, de l’inauguration du complexe sportif Yves du Manoir, Saint-Cast-le Guildo a souhaité renouveler la Faites du Sport afin de mettre en avant les nombreuses associations et acteurs du sport sur notre territoire et affirmer la volonté de la collectivité de s’engager dans des actions de promotion, de découverte, d’activités physiques pour tous.
Le sport nature mis à l’honneur
D’autre part, le sport nature sera mis à l’honneur pour cette édition avec la découverte ou redécouverte des parcours d’orientation et de trails inaugurés l’année passée avec une sensibilisation particulière sur les enjeux environnementaux.
Programme
Village faites du sport multisport et écocitoyenneté
Raid sportif en duo, trail, kayak & tir à l’arc départ 10h30 sur inscription .
Rue de Saint-Eniguet Complexe sportif Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18
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English :
L’événement Faites du sport Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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