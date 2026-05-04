Saint-Cast-le-Guildo

Danse à Saint-Cast Rock’n Roll

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-12

En partenariat avec Cap Corps de Plancoët. .

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18

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English :

L’événement Danse à Saint-Cast Rock’n Roll Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-05-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme