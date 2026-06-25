Saint-Cast-le-Guildo

Tournoi de Beach Soccer

Grande plage Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:30:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21

L’ Étoile Sportive Saint-Cast-le Guildo et la mairie de Saint-Cast organise le tournoi Beach Soccer

Challenges et coupes

32 équipes Maxi

Equipe de 7 personnes (5+2)

Tournoi sur 2 terrains aménagés sur la plage .

Déroulement du tournoi:

Poules de 4 équipes avec des match de 7 minutes .

Restaurations et buvettes sur place.

à partir de 12 ans .

Grande plage Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Tournoi de Beach Soccer Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme