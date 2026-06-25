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Tournoi de Beach Soccer Saint-Cast-le-Guildo

Tournoi de Beach Soccer Saint-Cast-le-Guildo mardi 21 juillet 2026.

Adresse
Grande plage
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Tournoi de Beach Soccer

Grande plage Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:30:00
fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :
2026-07-21

L’ Étoile Sportive Saint-Cast-le Guildo et la mairie de Saint-Cast organise le tournoi Beach Soccer
Challenges et coupes
32 équipes Maxi
Equipe de 7 personnes (5+2)
Tournoi sur 2 terrains aménagés sur la plage .
Déroulement du tournoi:
Poules de 4 équipes avec des match de 7 minutes .

Restaurations et buvettes sur place.

à partir de 12 ans   .

Grande plage Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Tournoi de Beach Soccer Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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