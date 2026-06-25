Tournoi de Beach Soccer Saint-Cast-le-Guildo
Tournoi de Beach Soccer Saint-Cast-le-Guildo mardi 21 juillet 2026.
Saint-Cast-le-Guildo
Tournoi de Beach Soccer
Grande plage Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:30:00
fin : 2026-07-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21
L’ Étoile Sportive Saint-Cast-le Guildo et la mairie de Saint-Cast organise le tournoi Beach Soccer
Challenges et coupes
32 équipes Maxi
Equipe de 7 personnes (5+2)
Tournoi sur 2 terrains aménagés sur la plage .
Déroulement du tournoi:
Poules de 4 équipes avec des match de 7 minutes .
Restaurations et buvettes sur place.
à partir de 12 ans .
Grande plage Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Tournoi de Beach Soccer Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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