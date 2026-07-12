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AGENDA · Saint-Cast-le-Guildo

Concert des Mercredisquares Mainlie Karma Saint-Cast-le-Guildo

mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Square Pellion
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Concert des Mercredisquares Mainlie Karma

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Mainlie Karma, c’est l’élégance du jazz, l’énergie de la soul, et ce supplément d’âme qu’on n’explique pas mais qu’on ressent à la première note.   .

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18 

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English :

L’événement Concert des Mercredisquares Mainlie Karma Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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