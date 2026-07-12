Informations pratiques

Saint-Cast-le-Guildo

Concert des Mercredisquares Mainlie Karma

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Mainlie Karma, c’est l’élégance du jazz, l’énergie de la soul, et ce supplément d’âme qu’on n’explique pas mais qu’on ressent à la première note. .

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18

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English :

L’événement Concert des Mercredisquares Mainlie Karma Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme