Bal des pompiers feu d’artifice Saint-Cast-le-Guildo
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Cast-le-Guildo
Informations pratiques
Saint-Cast-le-Guildo
Bal des pompiers feu d’artifice
Face à la Grande Plage Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14 02:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Zumba XXL
Concert
Bal
Feu d’artifice offert par la ville (grande plage)
Restauration sur place.
Organisé par l’amicale des Sapeurs Pompiers du canton de Matignon. .
Face à la Grande Plage Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Bal des pompiers feu d’artifice Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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