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AGENDA · Saint-Cast-le-Guildo

Bal des pompiers feu d’artifice Saint-Cast-le-Guildo

mardi 14 juillet 2026 · Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Face à la Grande Plage
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Bal des pompiers feu d’artifice

Face à la Grande Plage Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14 02:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Zumba XXL
Concert
Bal
Feu d’artifice offert par la ville (grande plage)

Restauration sur place.
Organisé par l’amicale des Sapeurs Pompiers du canton de Matignon.   .

Face à la Grande Plage Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Bal des pompiers feu d’artifice Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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