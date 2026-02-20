Place aux mômes Dancing Spirit Tour Saint-Cast-le-Guildo

Place aux mômes Dancing Spirit Tour

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Dancing Spirit Tour

Compagnie LAM

Cirque Fitness Burlesque

Johnny et Jenny s’aiment passionnément, sur scène comme dans la vie. Leur modèle absolu ? Bébé et Johnny de Dirty Dancing ! Mais l’amour, c’est aussi des tempêtes… Johnny, perfectionniste et charismatique, gère les numéros de haut vol, tandis que Jenny trop agitée et manquant de confiance rêve de briller en magie. Soutenue par Johnny, elle veut y croire. Seulement voilà une addiction incontrôlable aux Snickers la fait basculer… Trop d’énergie, trop d’excès… Rien ne va plus ! Leur amour survivra-t-il à cette crise sucrée ? Un spectacle burlesque, explosif et touchant, où amour, addiction et prouesses circassiennes se mêlent à un tourbillon de rires et d’émotions !

Tout public

Sans réservation .

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18

