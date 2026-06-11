Marché Concert Laurel Canyon Ferme des Landes Saint-Cast-le-Guildo
Marché Concert Laurel Canyon Ferme des Landes Saint-Cast-le-Guildo vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Cast-le-Guildo
Marché Concert Laurel Canyon
Ferme des Landes Allée des Landes Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10 22:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Marché-concert Rock reprises années 60/70
Marché de 17h à 20h30.
Organisé par l’Association Pomme Orange. .
Ferme des Landes Allée des Landes Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 12 48
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English :
L’événement Marché Concert Laurel Canyon Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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