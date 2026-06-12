Beach Hand Grande plage Saint-Cast-le-Guildo
Beach Hand Grande plage Saint-Cast-le-Guildo samedi 4 juillet 2026.
Saint-Cast-le-Guildo
Beach Hand
Grande plage Boulevard de Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Equipe de 6/10 joueurs
Mixte/Filles/Garçons
Inscriptions par téléphone .
Grande plage Boulevard de Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 90 62 21
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English :
L’événement Beach Hand Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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