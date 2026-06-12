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Beach Hand Grande plage Saint-Cast-le-Guildo

Beach Hand Grande plage Saint-Cast-le-Guildo samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Grande plage

Adresse : Boulevard de Mer

Ville : 22380 Saint-Cast-le-Guildo

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Cast-le-Guildo

Beach Hand

Grande plage Boulevard de Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Equipe de 6/10 joueurs
Mixte/Filles/Garçons

Inscriptions par téléphone   .

Grande plage Boulevard de Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 90 62 21 

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English :

L’événement Beach Hand Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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