HBZH Beach Handball Tour Grande plage Saint-Cast-le-Guildo

Saint-Cast-le-Guildo

HBZH Beach Handball Tour

Grande plage Boulevard de Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:30:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Le HBZH Beach Handball Tour est une action de promotion et de développement du Beach Handball, organisée par la Ligue de Bretagne de Handball en partenariat avec les clubs bretons.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la première édition lancée l’an passé, qui a permis d’aller à la rencontre des pratiquants sur l’ensemble du territoire breton. Fort de cette dynamique, le projet est reconduit cette année avec la volonté de poursuivre ce maillage territorial et de toucher un public toujours plus large.

– 16h30 17h30 Installation des terrains

– 17h30 19h15 Initiation U13/U15 + oppositions

– 19h15 21h Initiation U18 et +16 ans et oppositions

– 21h 21h30 Démontage et rangement

A partir de 12 ans

Tous niveaux .

Grande plage Boulevard de Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 90 62 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement HBZH Beach Handball Tour Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme