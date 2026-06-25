Concours de châteaux de sable Grande plage, cabine Cap Détente 53/54 Saint-Cast-le-Guildo
Concours de châteaux de sable Grande plage, cabine Cap Détente 53/54 Saint-Cast-le-Guildo mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Cast-le-Guildo
Concours de châteaux de sable
Grande plage, cabine Cap Détente 53/54 Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Concours de châteaux de sable
Inscriptions sur place à partir de 13h .
Grande plage, cabine Cap Détente 53/54 Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18
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English :
L’événement Concours de châteaux de sable Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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