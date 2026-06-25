Concours de châteaux de sable Grande plage, cabine Cap Détente 53/54 Saint-Cast-le-Guildo mercredi 15 juillet 2026.

Saint-Cast-le-Guildo

Concours de châteaux de sable

Grande plage, cabine Cap Détente 53/54 Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Concours de châteaux de sable

Inscriptions sur place à partir de 13h .

Grande plage, cabine Cap Détente 53/54 Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18

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English :

L’événement Concours de châteaux de sable Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme