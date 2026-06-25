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Concours de châteaux de sable Grande plage, cabine Cap Détente 53/54 Saint-Cast-le-Guildo

Concours de châteaux de sable Grande plage, cabine Cap Détente 53/54 Saint-Cast-le-Guildo mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Grande plage, cabine Cap Détente 53/54
Adresse
Boulevard de la Mer
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Concours de châteaux de sable

Grande plage, cabine Cap Détente 53/54 Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Concours de châteaux de sable
Inscriptions sur place à partir de 13h   .

Grande plage, cabine Cap Détente 53/54 Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18 

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English :

L’événement Concours de châteaux de sable Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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