Visite Découverte de Saint-Cast Place Général de Gaulle Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Saint-Cast-le-Guildo

Visite Découverte de Saint-Cast

Place Général de Gaulle Office de tourisme Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Saint-Cast d’hier à aujourd’hui

Laissez-vous transporter par l’atmosphère d’une des plus belles stations de la Côte d’Emeraude, entre histoire et patrimoine balnéaires, gens de mer et anecdotes.

Fanny connaît les moindres recoins de Saint-Cast-le Guildo et vous fera profiter de ses connaissances au cours d’une balade informelle, au fil des rues, chemins et venelles de la ville.

Au départ de l’office de tourisme, la visite vous mènera le long du Boulevard de la Mer, dans le quartier des Mielles, puis au Quartier de l’Isle sur les hauteurs de la station balnéaire, avant de redescendre vers le point de départ.

Parcours d’environ 3 à 4 km.

La visite n’est pas accessible aux Personnes à Mobilité Réduite, déconseillée aux non marcheurs.

Réservation dans les bureaux de Saint-Cast-le Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer, Sables d’Or les Pins, Plévenon et Dinan, ou directement en ligne en cliquant sur Réserver . .

Place Général de Gaulle Office de tourisme Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 69 76

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English :

L’événement Visite Découverte de Saint-Cast Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme