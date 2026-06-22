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15 ans du bagad Salicornes Saint-Cast-le-Guildo

15 ans du bagad Salicornes Saint-Cast-le-Guildo samedi 18 juillet 2026.

Adresse
Port du Guildo
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

15 ans du bagad Salicornes

Port du Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Le Bagad Salicornes fête ses 15 ans !

Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle au bord de l’eau, placée sous le signe de la musique, du partage et de la convivialité

Au programme
Bagad & Bagadig Salicornes
Pao Bran
Les Vrillés
Samba de la Muerte
Et quelques surprises tout au long de la soirée !

Buvette sur place
Restauration sur place

Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association Association Rêves, qui réalise les rêves d’enfants gravement malades.

Venez nombreux célébrer cet anniversaire festif, partager un moment inoubliable et soutenir une belle cause !   .

Port du Guildo Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement 15 ans du bagad Salicornes Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-22 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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