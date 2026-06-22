15 ans du bagad Salicornes Saint-Cast-le-Guildo
15 ans du bagad Salicornes Saint-Cast-le-Guildo samedi 18 juillet 2026.
Saint-Cast-le-Guildo
15 ans du bagad Salicornes
Port du Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le Bagad Salicornes fête ses 15 ans !
Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle au bord de l’eau, placée sous le signe de la musique, du partage et de la convivialité
Au programme
Bagad & Bagadig Salicornes
Pao Bran
Les Vrillés
Samba de la Muerte
Et quelques surprises tout au long de la soirée !
Buvette sur place
Restauration sur place
Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association Association Rêves, qui réalise les rêves d’enfants gravement malades.
Venez nombreux célébrer cet anniversaire festif, partager un moment inoubliable et soutenir une belle cause ! .
Port du Guildo Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 15 ans du bagad Salicornes Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-22 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d'Armor)
- HBZH Beach Handball Tour Grande plage Saint-Cast-le-Guildo 3 juillet 2026
- Marché Concert Barney’s friends Ferme des Landes Saint-Cast-le-Guildo 3 juillet 2026
- Beach Hand Grande plage Saint-Cast-le-Guildo 4 juillet 2026
- Danse à Saint-Cast Cha-cha Saint-Cast-le-Guildo 5 juillet 2026
- Cirque Cathia Zavatta Place du marché Saint-Cast-le-Guildo 8 juillet 2026