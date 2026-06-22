Saint-Cast-le-Guildo

15 ans du bagad Salicornes

Port du Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Bagad Salicornes fête ses 15 ans !

Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle au bord de l’eau, placée sous le signe de la musique, du partage et de la convivialité

Au programme

Bagad & Bagadig Salicornes

Pao Bran

Les Vrillés

Samba de la Muerte

Et quelques surprises tout au long de la soirée !

Buvette sur place

Restauration sur place

Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association Association Rêves, qui réalise les rêves d’enfants gravement malades.

Venez nombreux célébrer cet anniversaire festif, partager un moment inoubliable et soutenir une belle cause ! .

Port du Guildo Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement 15 ans du bagad Salicornes Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-06-22 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme