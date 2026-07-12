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AGENDA · Saint-Cast-le-Guildo

Mardi Ciné Retour vers le futur Place Piron Saint-Cast-le-Guildo

mercredi 22 juillet 2026 · Place Piron · Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
22:15:00
Lieu
Place Piron
Adresse
Grande plage
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Mardi Ciné Retour vers le futur

Place Piron Grande plage Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 22:15:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Dans Retour vers le futur, un adolescent voyage par accident dans le passé et doit réparer une erreur qui empêche ses parents de se rencontrer, pour assurer sa propre existence et
retourner à son époque.s magiques…   .

Place Piron Grande plage Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18 

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English :

L’événement Mardi Ciné Retour vers le futur Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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