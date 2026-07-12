Mardi Ciné Retour vers le futur Place Piron Saint-Cast-le-Guildo
mercredi 22 juillet 2026 · Place Piron · Saint-Cast-le-Guildo
Informations pratiques
Saint-Cast-le-Guildo
Mardi Ciné Retour vers le futur
Place Piron Grande plage Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 22:15:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Dans Retour vers le futur, un adolescent voyage par accident dans le passé et doit réparer une erreur qui empêche ses parents de se rencontrer, pour assurer sa propre existence et
retourner à son époque.s magiques… .
Place Piron Grande plage Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18
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English :
L’événement Mardi Ciné Retour vers le futur Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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