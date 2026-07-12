Mardi Ciné Retour vers le futur Place Piron Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Saint-Cast-le-Guildo

Mardi Ciné Retour vers le futur

Place Piron Grande plage Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 22:15:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Dans Retour vers le futur, un adolescent voyage par accident dans le passé et doit réparer une erreur qui empêche ses parents de se rencontrer, pour assurer sa propre existence et

retourner à son époque.s magiques… .

Place Piron Grande plage Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18

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English :

L’événement Mardi Ciné Retour vers le futur Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme