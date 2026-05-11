Festival des 2 Caps concert à la chapelle Notre-Dame des Victoires Saint-Cast-le-Guildo
Festival des 2 Caps concert à la chapelle Notre-Dame des Victoires Saint-Cast-le-Guildo mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Cast-le-Guildo
Festival des 2 Caps concert à la chapelle Notre-Dame des Victoires
Chapelle Notre-Dame des Victoires Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22 22:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Dans le cadre du festival des 2 Caps 5 concerts à Erquy, Andel, Fréhel et Saint-Cast-le Guildo
M.Ravel Introduction et Allegro
C.Debussy Deux danses
F. Devienne Quatuor avec Basson en Do Majeur Op. 73
Jean Cras Quintette pour Flûte, Harpe et trio à cordes
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Chapelle Notre-Dame des Victoires Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Festival des 2 Caps concert à la chapelle Notre-Dame des Victoires Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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