Saint-Cast-le-Guildo

Festival des 2 Caps concert à la chapelle Notre-Dame des Victoires

Chapelle Notre-Dame des Victoires Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Dans le cadre du festival des 2 Caps 5 concerts à Erquy, Andel, Fréhel et Saint-Cast-le Guildo

M.Ravel Introduction et Allegro

C.Debussy Deux danses

F. Devienne Quatuor avec Basson en Do Majeur Op. 73

Jean Cras Quintette pour Flûte, Harpe et trio à cordes

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Chapelle Notre-Dame des Victoires Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival des 2 Caps concert à la chapelle Notre-Dame des Victoires Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme