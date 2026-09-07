Balade patrimoine, Port Gallatin, Seyssel

Informations pratiques

Balade patrimoine Samedi 19 septembre, 14h15, 15h30 Port Gallatin Haute-Savoie

13 € adulte, 9 € enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez le patrimoine de Seyssel Ain et de Seyssel Haute-Savoie, ainsi que l’histoire de la batellerie.

1h de navigation sur le Rhône sur le bateau « Le Seyssel », avec commentaire d’un Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc.

Port Gallatin Port Gallatin 74910 Seyssel Seyssel 74910 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://bateauseyssel.hautrhone-tourisme.fr/reserver-sa-balade-croisiere-rhone-seyssel-bateau/ »}]

Découvrez le patrimoine de Seyssel Ain et de Seyssel Haute-Savoie, ainsi que l’histoire de la batellerie.

© Jérôme Pruniaux et Frédéric Scali