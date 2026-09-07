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Balade patrimoine, Port Gallatin, Seyssel

samedi 19 septembre 2026 · Port Gallatin · Seyssel

Balade patrimoine, Port Gallatin, Seyssel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Port Gallatin
Adresse
Port Gallatin 74910 Seyssel
Ville
74910 Seyssel
Département
Haute-Savoie
Tarif
13 € adulte, 9 € enfant

Balade patrimoine Samedi 19 septembre, 14h15, 15h30 Port Gallatin Haute-Savoie

13 € adulte, 9 € enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez le patrimoine de Seyssel Ain et de Seyssel Haute-Savoie, ainsi que l’histoire de la batellerie.
1h de navigation sur le Rhône sur le bateau « Le Seyssel », avec commentaire d’un Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc.

Port Gallatin Port Gallatin 74910 Seyssel Seyssel 74910 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://bateauseyssel.hautrhone-tourisme.fr/reserver-sa-balade-croisiere-rhone-seyssel-bateau/ »}]
Découvrez le patrimoine de Seyssel Ain et de Seyssel Haute-Savoie, ainsi que l’histoire de la batellerie.

© Jérôme Pruniaux et Frédéric Scali

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