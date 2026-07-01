Balade Patrimoine sur le site des onze écluses, Maison du Canal d’Ille et Rance, Hédé-Bazouges

Informations pratiques

Balade Patrimoine sur le site des onze écluses 19 et 20 septembre Maison du Canal d’Ille et Rance Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Lors d’une promenade commentée de 2.5 km sur le site des 11 écluses, (re)découvrez l’histoire du canal d’Ille et Rance.

Cette balade retracera la construction de cette voie navigable, son fonctionnement, le quotidien des mariniers ainsi que celui des éclusiers (et éclusières !) qui ont fait vivre ces lieux.

Maison du Canal d’Ille et Rance 12 La Magdeleine Hédé-Bazouges Hédé-Bazouges 35630 Bazouges-sous-Hédé Ille-et-Vilaine Bretagne 0299454890 https://www.maisonducanal.bzh https://www.facebook.com/MaisonduCanaldIlleEtRance/;https://www.patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA35039694;https://maisonducanal.bzh/activites-grand-public/#malabrie;https://maisonducanal.bzh/patrimoine-site-des-11/ La Maison du Canal d’Ille et Rance est une association de valorisation du patrimoine bâti et naturel du canal d’Ille et Rance.

Elle a pour but de sensibiliser le public à ce patrimoine, à travers des actions de promotion, d’animation et de médiation.

Promenades commentées sur le site des onze écluses

Maison du Canal