CE SOIR J’AI DE LA FIÈVRE ET TOI TU MEURS DE FROID, JULIEN LEWKOWICZ, Théâtre de Poche – Hédé-Bazouges, Hédé-Bazouges

Informations pratiques

CE SOIR J’AI DE LA FIÈVRE ET TOI TU MEURS DE FROID, JULIEN LEWKOWICZ 27 et 28 novembre Théâtre de Poche – Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine

Tarif unique à 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T21:00:00+01:00 – 2026-11-27T22:15:00+01:00

Fin : 2026-11-28T21:00:00+01:00 – 2026-11-28T22:15:00+01:00

Pièce chorale pour 5 interprètes, Ce soir j’ai de la fièvre et toi tu meurs de froid met en scène une émission subversive et osée devenue culte de la radio Fréquence Gaie et imagine les trajectoires de ses protagonistes.

Matériau documentaire et fiction tissent le portrait d’une génération.

Élève de la 10e promotion de l’École du TNB de 2018 à 2021, Julien Lewkowicz signe là sa première pièce en tant qu’auteur et metteur en scène au sein de la compagnie Tous les jours de la vie.

Théâtre de Poche – Hédé-Bazouges 6 Rue Saint-Louis, 35630 Hédé-Bazouges Hédé-Bazouges 35630 Hédé Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4235 »}]

« Ce soir j’ai de la fièvre et toi tu meurs de froid » met en scène une émission subversive et osée devenue culte de la radio Fréquence Gaie et imagine les trajectoires de ses protagonistes.

Marie Charbonnier