Balade patrimoine, Wismes, Wismes

Informations pratiques

Balade patrimoine Samedi 19 septembre, 14h30 Wismes Pas-de-Calais

Gratuit. Parcours sans difficulté (2,5 km). Collation offerte. Sur réservation au 06 59 08 25 46.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les nombreux sentiers qui traversent Wismes convergent vers son centre historique, que l’on dit fondé par saint Maxime. Cette petite communauté, jadis siège d’une baronnie, a vu s’ériger, depuis le XIème siècle, plusieurs châteaux, moulins, écoles, sans oublier un lieu de culte maintes fois agrandi, fleuron de l’art gothique du XVème siècle.

En fin de parcours, venez découvrir la dernière exposition du Comité d’Histoire : « FORTUNE DE NOS CHÂTEAUX, mille ans de constructions aristocratiques dans l’ouest du Pas-de-Calais ». De quoi porter un nouveau regard sur ces monuments parfois tombés dans l’oubli.

Wismes Wismes, la place (chemin de Merck) Wismes 62380 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Les nombreux sentiers qui traversent Wismes convergent vers son centre historique, que l’on dit fondé par saint Maxime. Cette petite communauté, jadis siège d’une baronnie, a vu s’ériger, depuis le …

©Mathilde Duval, Comité d’Histoire du Haut-Pays