Balade patrimoniale au fil des remparts, Ancien château de Val-Seille, aujourd’hui mairie, Courthézon

Informations pratiques

Balade patrimoniale au fil des remparts Samedi 19 septembre, 09h00 Ancien château de Val-Seille, aujourd’hui mairie Vaucluse

Réservation nécessaire jusqu’au 18/09 à 12h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

A travers une balade de 2km autour des remparts et du patrimoine historique intra-muros vous découvrirez la riche histoire de Courthézon.

Point de RDV : Belvédère – rue de la citadelle.

Départ Belvédère : histoire ancienne de Courthézon, du néolithique à la période romaine

Passage Porte Aurouze, présentation de la porte

Passage le long des remparts (Calvaire) : présentation des remparts, différentes époques, différents éléments visibles

Passage Porte des Princes : présentation de la porte

Arrêt Eglise : présentation de l’église

Passage par la place Daladier : présentation de la place et de son histoire

Passage bord de Seille pour parler de la Seille (anciennes douves)

Passage Porte Belle-Croix et présentation de la porte

Retour vers la Mairie pour finaliser le tour et inviter à visiter les expos organisées par l’association Soleou e Tradicion dans la chapelle Saint-Pierre et au lavoir

Ancien château de Val-Seille, aujourd’hui mairie 2 Rue Frédéric Soumille, 84350 Courthézon, France Courthézon 84350 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 70 72 06 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@courthezon.fr »}]

A travers une balade de 2km autour des remparts et du patrimoine historique intra-muros vous découvrirez la riche histoire de Courthézon.

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