Balade patrimoniale de Mouais, Eglise de Mouais, Mouais

Informations pratiques

Balade patrimoniale de Mouais Dimanche 20 septembre, 14h30 Eglise de Mouais Loire-Atlantique

Contact au 02 40 28 20 90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Promenade autour du bourg de Mouais avec Danielle Rouinsard Lalloué :

Visite guidée de l’église romane et de la chapelle Saint-Marcellin en bordure de la Chère puis de son moulin à eau et de l’ancien auditoire de justice des moines.

Puis, en remontant vers le tertre et en passant par le sentier de randonnée, visite des anciennes carrières de pierres utilisées pour la construction.

Dernière étape avec un passage devant la brocante ou le café de la place.

Eglise de Mouais Place de l’Eglise 44590 Mouais Mouais 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 07 73 41

Promenade autour du bourg de Mouais avec Danielle Rouinsard Lalloué :

ⓒ Office du Tourisme Châteaubriant-Derval