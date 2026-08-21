Chapelle Saint-Marcellin, Chapelle Saint-Marcellin, Mouais

Informations pratiques

Chapelle Saint-Marcellin Dimanche 20 septembre, 09h00 Chapelle Saint-Marcellin Loire-Atlantique

Entrée libre, contact au 02 40 07 73 41

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Située en bordure de la Chère, la chapelle est un des témoins de l’histoire de la plus petite commune de Loire-Atlantique dont les origines remonteraient au IXème siècle.

Elle a été reconstruite à l’emplacement d’une fontaine dédiée à Sainte-Apolline, recours des personnes qui souffrent du mal de dents. Au IXème siècle, les moines bénédictins de l’abbaye Saint-Sauveur de Redon (35), fuyant les Normands emportèrent les reliques de Saint-Marcellin et bâtirent la chapelle Saint-Marcellin pour les y déposer.

Chapelle Saint-Marcellin Rue St Marcellin 44590 Mouais Mouais 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 07 73 41

Située en bordure de la Chère, la chapelle est un des témoins de l’histoire de la plus petite commune de Loire-Atlantique dont les origines remonteraient au IXème siècle.

ⓒ Chapelle Saint-Marcellin