Balade patrimoniale et gourmande à Montagna-le-Reconduit, Montagna-le-Reconduit, Montagna-le-Reconduit
dimanche 20 septembre 2026 · Montagna-le-Reconduit
Informations pratiques
Balade patrimoniale et gourmande à Montagna-le-Reconduit Dimanche 20 septembre, 09h00 Montagna-le-Reconduit Jura
Limité à 40 personnes, prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Participez à une balade patrimoniale et gourmande dans le village de Montagna-le-Reconduit. Vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire du village, de visiter une distillerie et de déguster des produits du terroir !
Montagna-le-Reconduit 3 rue des sources montagna le reconduit Montagna-le-Reconduit 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0638411311 https://www.facebook.com/share/1Pm3Z3fyPQ/ [{« type »: « phone », « value »: « 0638411311 »}, {« type »: « email », « value »: « jadevasion.jura@gmail.com »}] Parking du départ de la balade Deux parkings disponibles
Balade patrimoniale et gourmande du village de Montagna-le-Reconduit avec visites chez des artisans, producteurs et artistes et dégustation en fin de parcours de produits du terroir. Gratuit. Sur…
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