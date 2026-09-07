Balade patrimoniale et gourmande à Montagna-le-Reconduit, Montagna-le-Reconduit, Montagna-le-Reconduit

Informations pratiques

Balade patrimoniale et gourmande à Montagna-le-Reconduit Dimanche 20 septembre, 09h00 Montagna-le-Reconduit Jura

Limité à 40 personnes, prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Participez à une balade patrimoniale et gourmande dans le village de Montagna-le-Reconduit. Vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire du village, de visiter une distillerie et de déguster des produits du terroir !

Montagna-le-Reconduit 3 rue des sources montagna le reconduit Montagna-le-Reconduit 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0638411311 https://www.facebook.com/share/1Pm3Z3fyPQ/ [{« type »: « phone », « value »: « 0638411311 »}, {« type »: « email », « value »: « jadevasion.jura@gmail.com »}] Parking du départ de la balade Deux parkings disponibles

Balade patrimoniale et gourmande du village de Montagna-le-Reconduit avec visites chez des artisans, producteurs et artistes et dégustation en fin de parcours de produits du terroir. Gratuit. Sur…

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