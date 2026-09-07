Balade patrimoniale et gourmande, Montagna-le-Reconduit, Montagna-le-Reconduit

Informations pratiques

Balade patrimoniale et gourmande Samedi 19 septembre, 09h00 Montagna-le-Reconduit Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Participez à une balade patrimoniale et gourmande dans le village de Montagna-le-Reconduit. Vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire du village, de visiter une distillerie et de déguster des produits du terroir !

Montagna-le-Reconduit 3 rue des sources montagna le reconduit Montagna-le-Reconduit 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0638411311 https://www.facebook.com/share/1Pm3Z3fyPQ/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 38 41 13 11 »}, {« type »: « email », « value »: « jadevasion.jura@gmail.com »}] Parking du départ de la balade Deux parkings disponibles

Participez à une balade patrimoniale et gourmande dans le village de Montagna-le-Reconduit. Vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire du village, de visiter une distillerie et de déguster des du …

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