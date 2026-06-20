Informations pratiques

Touvre

Balade patrmoniale des Sources de la Touvre

Parking des Sources Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 11:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Balade patrimoniale en compagnie du Pays d’Art et d’Histoire et du groupe des marcheurs de Touvre.

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Parking des Sources Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 87 52 42

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English :

Heritage walk organized by the Pays d’Art et d’Histoire and the Touvre walking group.

L’événement Balade patrmoniale des Sources de la Touvre Touvre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême