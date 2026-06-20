Balade patrmoniale des Sources de la Touvre Touvre
dimanche 13 septembre 2026 · Touvre
Informations pratiques
Touvre
Balade patrmoniale des Sources de la Touvre
Parking des Sources Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 11:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Balade patrimoniale en compagnie du Pays d’Art et d’Histoire et du groupe des marcheurs de Touvre.
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Parking des Sources Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 87 52 42
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English :
Heritage walk organized by the Pays d’Art et d’Histoire and the Touvre walking group.
L’événement Balade patrmoniale des Sources de la Touvre Touvre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême