Soirs Bleus John A.L. Society & Les Humeurs cérébrales Rue du Stade Touvre

Touvre

Soirs Bleus John A.L. Society & Les Humeurs cérébrales

Rue du Stade Pré de la Cure Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

18 h 30 John A.L. Society

21 h Les Humeurs Cérébrales

.

Rue du Stade Pré de la Cure Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 50 46 mairie@touvre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

6:30 p.m.: John A.L. Society

9 p.m.: Les Humeurs Cérébrales

L’événement Soirs Bleus John A.L. Society & Les Humeurs cérébrales Touvre a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême