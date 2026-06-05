Soirs Bleus John A.L. Society & Les Humeurs cérébrales Rue du Stade Touvre
Soirs Bleus John A.L. Society & Les Humeurs cérébrales Rue du Stade Touvre samedi 5 septembre 2026.
Touvre
Soirs Bleus John A.L. Society & Les Humeurs cérébrales
Rue du Stade Pré de la Cure Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
18 h 30 John A.L. Society
21 h Les Humeurs Cérébrales
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Rue du Stade Pré de la Cure Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 50 46 mairie@touvre.fr
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English :
6:30 p.m.: John A.L. Society
9 p.m.: Les Humeurs Cérébrales
L’événement Soirs Bleus John A.L. Society & Les Humeurs cérébrales Touvre a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême