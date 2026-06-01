Sementron

Balade paysagère et échanges, foncier, eau, biodiversité

Les Ecoles Sementron Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créé un outil juridique, permettant aux propriétaires fonciers de faire naître sur leur terrain des obligations durables en matière de gestion et préservation de l’eau et des paysages: les Obligations Réelles Environnementales.

Pour en discuter, une balade paysagère est proposée à partir d’un échange avec un propriétaire de foncier agricole. Sont invités à intervenir:

– Marc Benoît, travaillant sur la gestion territoriale de l’agriculture, l’eau et les paysages

– Claire Tutenuit, présidente du Ruban Vert, association oeuvrant pour la restauration de la biodiversité et des continuités écologiques entre le Gâtinais et la forêt d’Othe.

La balade sera suivie d’un pot convivial. .

Les Ecoles Sementron 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 57 55 contact@lerubanvert.net

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English : Balade paysagère et échanges, foncier, eau, biodiversité

L’événement Balade paysagère et échanges, foncier, eau, biodiversité Sementron a été mis à jour le 2026-06-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !