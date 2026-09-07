Balade paysagère sur le Chemin des Roses, Au fil des mots – Bibliothèque Municipale de Solers, Solers

samedi 3 octobre 2026 · Au fil des mots - Bibliothèque Municipale de Solers · Solers

Informations pratiques

Balade paysagère sur le Chemin des Roses Samedi 3 octobre, 10h00 Au fil des mots – Bibliothèque Municipale de Solers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Balade paysagère programmée pour tous publics (enfants à partir de 6 ans) samedi 3 octobre de 10h à 12h avec l’association Objectif Terre 77: une promenade sur le chemin des roses, accompagnés d’une paysagiste, les personnes participantes aiguiseront leur regard et leurs sens autour de ce qui les touche, les interpelle, les intéressent dans le paysage.

Au fil des mots – Bibliothèque Municipale de Solers 16 grande rue 77111 Solers Solers 77111 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.facebook.com/profile.php?id=100090401316595

Biblis en folie 2026

©CCBRC