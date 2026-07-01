Informations pratiques

Lestiac-sur-Garonne

Balade paysagère sur les bords de Garonne

Place de Béguey Lestiac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 11:00:00

fin : 2026-07-24 12:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Pour bien comprendre et découvrir les évolutions du lit de la Garonne, il faut se balader sur ses bords. Explorez la Garonne en compagnie d’une paysagiste et à l’aide d’Archistoire, une application numérique gratuite innovante et ludique ! Grâce à Archistoire, c’est toute l’histoire de l’évolution du fleuve et de ses mouvances qui se raconte et qui se visualise sous vos yeux. Mais c’est aussi celle des hommes qui bénéficiaient de la présence de la Garonne pour vivre. Remontez le temps grâce à Archistoire et découvrez la Garonne comme vous ne l’avez jamais vue ! .

Place de Béguey Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00

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English : Balade paysagère sur les bords de Garonne

L’événement Balade paysagère sur les bords de Garonne Lestiac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-15 par La Gironde du Sud