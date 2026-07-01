Rando semi-nocturne à Lestiac sur Garonne et Langoiran Mairie Lestiac-sur-Garonne
vendredi 31 juillet 2026 · Mairie · Lestiac-sur-Garonne
Informations pratiques
Lestiac-sur-Garonne
Rando semi-nocturne à Lestiac sur Garonne et Langoiran
Mairie 45 Chemin de l’Église Lestiac-sur-Garonne Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Moments sympas lors d’une balade pédestre et panoramas magnifiques. Venez partager ce moments seul ou à plusieurs, nous partirons de jour à 19h pour revenir en pleine nuit à 23h. Equipez vous de lampes torches ! Apportez votre pique-nique. Contes, musique, pot amical pendant la balade. .
Mairie 45 Chemin de l’Église Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 93 10 89
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English : Rando semi-nocturne à Lestiac sur Garonne et Langoiran
L’événement Rando semi-nocturne à Lestiac sur Garonne et Langoiran Lestiac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-12 par La Gironde du Sud