Informations pratiques

La Chapelle-Hermier

Balade pédalo au coucher du soleil au Lac du Jaunay

Lieu-dit Le Pré La Chapelle-Hermier Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:00:00

fin : 2026-08-24 20:45:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

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Lieu-dit Le Pré La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 34 64 72 contact@canoe-jaunay.fr

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English :

L’événement Balade pédalo au coucher du soleil au Lac du Jaunay La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays des Achards