UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chapelle-Hermier

Balade pédalo au coucher du soleil au Lac du Jaunay La Chapelle-Hermier

lundi 3 août 2026 · La Chapelle-Hermier

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Lieu-dit Le Pré
Ville
85220 La Chapelle-Hermier
Département
Vendée
Tarif

La Chapelle-Hermier

Balade pédalo au coucher du soleil au Lac du Jaunay

Lieu-dit Le Pré La Chapelle-Hermier Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-24 20:45:00

Date(s) :
2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

  .

Lieu-dit Le Pré La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 34 64 72  contact@canoe-jaunay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade pédalo au coucher du soleil au Lac du Jaunay La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays des Achards

À voir aussi à La Chapelle-Hermier (Vendée)