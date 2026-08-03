AGENDA · La Chapelle-Hermier
Balade pédalo au coucher du soleil au Lac du Jaunay La Chapelle-Hermier
lundi 3 août 2026 · La Chapelle-Hermier
Informations pratiques
La Chapelle-Hermier
Balade pédalo au coucher du soleil au Lac du Jaunay
Lieu-dit Le Pré La Chapelle-Hermier Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-24 20:45:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
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Lieu-dit Le Pré La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 34 64 72 contact@canoe-jaunay.fr
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English :
L’événement Balade pédalo au coucher du soleil au Lac du Jaunay La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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