Balade pédestre En suivant la ligne Porspoder
Balade pédestre En suivant la ligne Porspoder mardi 11 août 2026.
Porspoder
Balade pédestre En suivant la ligne
Porspoder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
En suivant la ligne racontera le train patates et attirera l’attention sur des éléments du paysage, du patrimoine, de l’histoire locale. .
Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 11 19 02 93
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English :
L’événement Balade pédestre En suivant la ligne Porspoder a été mis à jour le 2026-06-02 par OT IROISE BRETAGNE
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