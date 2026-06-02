Porspoder

Balade pédestre En suivant la ligne

Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

En suivant la ligne racontera le train patates et attirera l’attention sur des éléments du paysage, du patrimoine, de l’histoire locale. .

Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 11 19 02 93

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English :

L’événement Balade pédestre En suivant la ligne Porspoder a été mis à jour le 2026-06-02 par OT IROISE BRETAGNE