Balade Pédestre guidée Office de Tourisme Moliets-et-Maa

Moliets-et-Maa

Balade Pédestre guidée

Office de Tourisme 20 Rue du Général Caunègre Moliets-et-Maa Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 08:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Envie d’en savoir plus sur la forêt, l’océan, les histoires anciennes ou la chapelle de Maâ et les templiers? Envie de prendre un bol de nature? Partez à pied à la découverte du patrimoine Molietsois avec nos guides FFRP. Balade de 8 à 12km (selon le jour et le guide).

Envie d’en savoir plus sur la forêt, l’océan, les histoires anciennes ou la chapelle de Maâ et les templiers? Envie de prendre un bol de nature? Partez à pied à la découverte du patrimoine Molietsois avec nos guides FFRP.

Cette semaine Christian vous guide en forêt Le long de la Vélodyssée en direction de Léon, découvrez la forêt landaise de l’intérieur et sous tous ses angles, son histoire, ses pratiques. Balade de 12 kms, .

Office de Tourisme 20 Rue du Général Caunègre Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58

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English : Balade Pédestre guidée

Want to know more about the forest, the ocean, the ancient stories or the chapel of Maâ and the Templars? Do you want to take a breath of nature? Go on foot to discover the heritage of Moliets with our FFRP guides. Stroll from 8 to 12km (depending on the day and the guide).

L’événement Balade Pédestre guidée Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-13 par OTI LAS