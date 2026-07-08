Balade pétillante de Bethon à Montgenost Route de Chantemerle Bethon

Informations pratiques

Bethon

Balade pétillante de Bethon à Montgenost

Route de Chantemerle Coopérative Le Brun de Neuville Bethon Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le dimanche 27 septembre 2026, partez à la découverte du territoire lors de la Balade pétillante, une randonnée conviviale reliant Bethon à Montgenost.Tout public

Le dimanche 27 septembre 2026, partez à la découverte du territoire lors de la Balade pétillante, une randonnée conviviale reliant Bethon à Montgenost.

Au choix, un parcours de 9 à 14 km, avec des départs échelonnés entre 9h30 et 10h30. L’inscription est obligatoire.

Tout au long du parcours, profitez d’escales gourmandes, d’un repas, de la découverte du patrimoine local et de la visite de plusieurs pressoirs. La journée sera également animée par des animations musicales, une tombola, une buvette et des stands de champagne.

Une belle journée alliant randonnée, gastronomie, patrimoine et convivialité au cœur de la Champagne ! .

Route de Chantemerle Coopérative Le Brun de Neuville Bethon 51260 Marne Grand Est club@rotary-romilly.fr

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English : Balade pétillante de Bethon à Montgenost

On Sunday, September 27, 2026, set out to explore the region on the “Balade pétillante,” a friendly hike connecting Bethon and Montgenost.

L’événement Balade pétillante de Bethon à Montgenost Bethon a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Sézanne et sa région