Balade photo Bois du Hénan, Étang du Hénant, 29920 Névez, France, Névez

Balade photo Bois du Hénan Dimanche 31 mai, 11h30 Étang du Hénant, 29920 Névez, France Finistère

Tarifs : Balade 28€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T11:30:00+02:00 – 2026-05-31T13:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T11:30:00+02:00 – 2026-05-31T13:30:00+02:00

Des balades photos conviviales en petit groupe pour se promener, découvrir de beaux endroits du Sud Finistère et photographier ensemble dans la bonne humeur. Quelques conseils sur les réglages si besoin, mais surtout du partage et de l’échange.

Ce sont des sorties photos en nature : bois, forêt, sentier côtier, bord de mer… le but est de profiter de la nature, tout en photographiant et en échangeant entre passionnés de photo et de nature.

Durée : 2h

Activité organisée par Mélaine – photographe de nature et de lumière

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-photo-en-nature-9610

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Jeux de lumière au bord de l’Aven et au bois du Hénan Nature Sortie nature