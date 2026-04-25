Balade photo : les oiseaux du Père Lachaise

Balade photo pour découvrir les oiseaux du Père Lachaise, une activité dense au printemps : nombreux chants, constitution de nids…

Du Pic au rougegorge, à vos jumelles et appareils photos pour bien voir et faire de beaux clichés d’oiseaux !

Balade photo gratuite pour observer et photographier les oiseaux dans le cimetière du Père Lachaise du Pic au rougegorge, venez découvrir les espèces et la biodiversité du cimetière.

Le lundi 15 juin 2026

de 09h30 à 11h30

Le lundi 08 juin 2026

de 09h30 à 11h30

gratuit

Gratuit 15 places par date.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-08T12:30:00+02:00

fin : 2026-06-15T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-08T09:30:00+02:00_2026-06-08T11:30:00+02:00;2026-06-15T09:30:00+02:00_2026-06-15T11:30:00+02:00



https://gaetanhachette.fr/



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