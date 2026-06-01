Balade photo numérique Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
Balade photo numérique Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer mardi 30 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
Balade photo numérique
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 13:30:00
fin : 2026-06-30 16:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Avec Jean-Pierre Le Nai et Stéphane Courtois, découvrez les bases de la photographie numérique en privilégiant l’utilisation de votre appareil en mode manuel. Apportez votre propre matériel photo les intervenants vous aideront à en maîtriser les réglages et les fonctionnalités.
L’atelier se poursuit par une balade photographique guidée au cours de laquelle chaque participant réalisera plusieurs clichés autour d’un exercice pratique. Un temps d’échange et d’analyse des photographies sur ordinateur permettra ensuite de revenir sur les images produites et de progresser grâce aux conseils des intervenants.
Les participants peuvent également apporter leur ordinateur portable et leur logiciel habituel afin de travailler directement sur leurs photos. Une à deux images pourront être imprimées en petit format.
Durée 2h30 • 5 participants maximum .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Balade photo numérique Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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