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AGENDA · Duneau

Balade photographique Duneau

dimanche 20 septembre 2026 · Duneau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle du Chatelier
Ville
72160 Duneau
Département
Sarthe
Tarif

Duneau

Balade photographique

Salle du Chatelier Duneau Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

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Salle du Chatelier Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 01 89  mairie.duneau@wanadoo.fr

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English :

L’événement Balade photographique Duneau a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois

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