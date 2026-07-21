AGENDA · Duneau
Balade photographique Duneau
dimanche 20 septembre 2026 · Duneau
Informations pratiques
Duneau
Balade photographique
Salle du Chatelier Duneau Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
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Salle du Chatelier Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 01 89 mairie.duneau@wanadoo.fr
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English :
L’événement Balade photographique Duneau a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays Perche Sarthois
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