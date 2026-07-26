Balade photographique- Spécial photo minimaliste à La Pointe Bouchemaine
mercredi 26 août 2026 · Bouchemaine
Informations pratiques
Bouchemaine
Balade photographique- Spécial photo minimaliste à La Pointe
Place Ruzebouc Bouchemaine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Situé à la confluence de la Maine et de la Loire, le village de la Pointe est un ancien village de mariniers plein de charme ! Emballades Photo vous propose de profiter de ce majestueux cadre ligérien pour explorer le domaine de la photo minimaliste. .
Place Ruzebouc Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@randonneespourpetitsetgrands.com
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L’événement Balade photographique- Spécial photo minimaliste à La Pointe Bouchemaine a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Angers