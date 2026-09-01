Balade photographique Thionville

Informations pratiques

Thionville

Balade photographique

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09 16:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Munis d’un appareil photo, les jeunes explorateurs sont invités à partir à la rencontre des habitants discrets de la nature ! Au fil d’une balade photographique, ils apprendront à observer leur environnement autrement et à capturer en images insectes, oiseaux, escargots, araignées ou autres petites créatures qui peuplent les espaces naturels. Accompagnés dans leur découverte, les enfants seront sensibilisés à l’observation attentive, à la patience et aux bases de la photographie de nature. Une belle occasion de développer son regard tout en s’émerveillant de la biodiversité qui nous entoure. Les photographies réalisées pendant l’atelier feront l’objet d’une exposition à Puzzle. Matériel photographique fourni.

À partir de 8 ans (Parents admis) / Sur inscription via https://urls.fr/KqI_AX ou à l’accueil de PuzzleEnfants

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

Armed with a camera, young explorers are invited to set out to meet nature’s shy inhabitants! During a photography walk, they’ll learn to observe their surroundings in a new way and capture images of insects, birds, snails, spiders, and other small creatures that inhabit natural areas. Guided on their journey of discovery, the children will learn the importance of careful observation, patience, and the basics of nature photography. A wonderful opportunity to develop their visual perspective while marveling at the biodiversity that surrounds us. The photographs taken during the workshop will be featured in an exhibition at Puzzle. Photography equipment provided.

Ages 8 and up (Parents welcome) / Registration required via https://urls.fr/KqI_AX or at the Puzzle front desk

L’événement Balade photographique Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME