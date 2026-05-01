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Balade Pique-nique à la rencontre des Arbres à Migé Migé

Balade Pique-nique à la rencontre des Arbres à Migé Migé

Balade Pique-nique à la rencontre des Arbres à Migé Migé dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 89580 Migé

Département : Yonne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 12:12:00

Tarif : 2 2 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Migé

Balade Pique-nique à la rencontre des Arbres à Migé

Place de la Mairie Migé Yonne

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:12:00
fin : 2026-05-31 16:30:00

Date(s) :
2026-05-31

Balade Pique-nique à la rencontre des arbres autour de Migé, en découvrant leurs énergies, leurs bienfaits et leurs vertus avec quelques pratiques de sylvothérapie, à partir de 12h12, rendez-vous place de la maire, participation 5 euros, apéro offert aux participants + un livre sur les arbres !   .

Place de la Mairie Migé 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 80 98 99 

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English : Balade Pique-nique à la rencontre des Arbres à Migé

L’événement Balade Pique-nique à la rencontre des Arbres à Migé Migé a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)