Balade Pique-nique à la rencontre des Arbres à Migé Migé
Balade Pique-nique à la rencontre des Arbres à Migé Migé dimanche 31 mai 2026.
Migé
Balade Pique-nique à la rencontre des Arbres à Migé
Place de la Mairie Migé Yonne
Tarif : 2 – 2 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:12:00
fin : 2026-05-31 16:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Balade Pique-nique à la rencontre des arbres autour de Migé, en découvrant leurs énergies, leurs bienfaits et leurs vertus avec quelques pratiques de sylvothérapie, à partir de 12h12, rendez-vous place de la maire, participation 5 euros, apéro offert aux participants + un livre sur les arbres ! .
Place de la Mairie Migé 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 80 98 99
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English : Balade Pique-nique à la rencontre des Arbres à Migé
L’événement Balade Pique-nique à la rencontre des Arbres à Migé Migé a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)