Balade pique nique, SAINT-AVE, Saint-Avé

Balade pique nique Dimanche 17 mai, 10h45 SAINT-AVE Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T10:45:00+02:00 – 2026-05-17T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:45:00+02:00 – 2026-05-17T15:00:00+02:00

Avec l’association VELOMOTIVE et l’association DDLAB, la Ville organise une balade pic nique le dimanche 17 mai.

Cette balade est ouverte à tous, la distance parcourue est de 18km (trajet : https://www.openrunner.com/route-details/23728424)

RDV à 10h45 sur le parking de l’Hôtel de Ville, balade à vélo avec pic nic à proximité de l’aérodrome, retour en centre-ville vers 15h.

N’oubliez pas votre pic nic !

SAINT-AVE Place de l’Hôtel de Ville, 56890 SAINT-AVE Saint-Avé 56890 Kerchican Morbihan Bretagne [{« link »: « https://www.openrunner.com/route-details/23728424 »}]

Balade à vélo tous niveaux à Saint-Avé

Ville de Saint-Avé