Balade plantes et oiseaux, Sibiril
Balade plantes et oiseaux, Sibiril dimanche 10 mai 2026.
Balade plantes et oiseaux
Vallée du Guillec Sibiril Finistère
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 12:30:00
2026-05-10
Sur une matinée, suivez Sébastien Texeraud, ornitho-passionné et spécialiste des chants d’oiseaux, et Edouard Bal, animateur botaniste, autour des plantes sauvages. Vous apprendrez à reconnaître les oiseaux par leur plumage et leurs chants.
Côté plantes, vous observerez une dizaine d’espèces, comestibles et/ou médicinales.
Réservation obligatoire. .
Vallée du Guillec Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96
English : Balade plantes et oiseaux
