Balade plantes et oiseaux, Sibiril

Balade plantes et oiseaux

Vallée du Guillec Sibiril Finistère

Début : 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-10 12:30:00

2026-05-10

Sur une matinée, suivez Sébastien Texeraud, ornitho-passionné et spécialiste des chants d’oiseaux, et Edouard Bal, animateur botaniste, autour des plantes sauvages. Vous apprendrez à reconnaître les oiseaux par leur plumage et leurs chants.

Côté plantes, vous observerez une dizaine d’espèces, comestibles et/ou médicinales.

Réservation obligatoire. .

Vallée du Guillec Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96

