Sortie plantes sauvages comestibles Dégustation sur demande

Sibiril Finistère

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Venez les reconnaître avec Edouard Bal, animateur botanique depuis 2018. Ripisylve, bords de chemins…

Durée 3h 3h30 avec dégustation.

Réservation obligatoire. .

Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 7 60 65 09 96

